«Один неплатеж передается по всей цепочке»

Снижение ставок по кредитам может улучшить ситуацию, но быстрых результатов ожидать не следует. Если предприятие уже потеряло оборотные средства, его счета арестованы, а кредиторы обратились в суд, более дешевое финансирование само по себе проблему не решит. Многое зависит от того, насколько рано собственники начинают переговоры с кредиторами. Нередко за помощью обращаются уже тогда, когда имущество заложено, счета заблокированы, а задолженность продолжает расти.