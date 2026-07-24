Фальсификат и плесень нашли в молочной продукции в нижегородских соцучреждениях

В Россельхознадзоре отметили, что по сравнению с прошлым годом контроль за качеством продуктов в социальных учреждениях усилили. Если за аналогичный период 2025 года специалисты исследовали шесть проб продукции в трех учреждениях, то в 2026 году проверили уже 28 проб в 14 учреждениях.