Фальсификат и плесень нашли в молочной продукции в нижегородских соцучреждениях

Фальсификат и плесень нашли в молочной продукции социальных учреждений Нижегородской области. Всего с начала 2026 года Россельхознадзор выявил 12 проб молочной продукции, не соответствующих требованиям качества.
Специалисты отобрали 28 проб молочной продукции в 14 соцучреждениях региона. Нарушения обнаружили в 12 из них. Эксперты выявили несоответствие жирно-кислотного состава, фальсификацию жирами растительного происхождения, а также наличие дрожжей и плесени.
Нарушения нашли в ряженке, твороге, сливочном масле, сыре и пастеризованном молоке. Среди производителей продукции — ООО «Атлант-Милк», ООО «Вязниковский молочный край», ООО «Милково» и ООО «Молочный домик» и др.
В Россельхознадзоре отметили, что по сравнению с прошлым годом контроль за качеством продуктов в социальных учреждениях усилили. Если за аналогичный период 2025 года специалисты исследовали шесть проб продукции в трех учреждениях, то в 2026 году проверили уже 28 проб в 14 учреждениях.
Информацию о выявленных нарушениях направили в социальные учреждения. Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а декларации о соответствии на продукцию отозваны.
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