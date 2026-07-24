Нижегородский Россельхознадзор нашел молочку с плесенью в социальных учреждениях

Некачественную молочную продукцию обнаружили в социальных учреждениях Нижегородской области. Результатами проверки поделились в региональном управлении Россельхознадзора.
Специалисты отобрали в 14 учреждениях 28 проб, 12 из которых оказались несоответствующими требованиям по жирно-кислотному составу, содержали дрожжи или плесень, а также были фальсифицированы жирами растительного происхождения.
В числе продуктов с нарушениями — молоко, творог, сыр, ряженка и сливочное масло различных производителей как из Нижегородской области, так и из других субъектов РФ.
Сведения о несоответствии состава молочной продукции нормативам были доведены до поставщиков. Представителей социально значимых учреждений также проинформировали о некачественной еде.
«По всем фактам фальсификации информация направляется в прокуратуру Нижегородской области, Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор, комиссию по незаконному обороту промышленной продукции», — добавили в Россельхознадзоре.