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Нижегородский Россельхознадзор нашел молочку с плесенью в социальных учреждениях

Ведомство усилило контроль качества продуктов в больницах и школах.

Источник: Живем в Нижнем

Некачественную молочную продукцию обнаружили в социальных учреждениях Нижегородской области. Результатами проверки поделились в региональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты отобрали в 14 учреждениях 28 проб, 12 из которых оказались несоответствующими требованиям по жирно-кислотному составу, содержали дрожжи или плесень, а также были фальсифицированы жирами растительного происхождения.

В числе продуктов с нарушениями — молоко, творог, сыр, ряженка и сливочное масло различных производителей как из Нижегородской области, так и из других субъектов РФ.

Сведения о несоответствии состава молочной продукции нормативам были доведены до поставщиков. Представителей социально значимых учреждений также проинформировали о некачественной еде.

«По всем фактам фальсификации информация направляется в прокуратуру Нижегородской области, Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор, комиссию по незаконному обороту промышленной продукции», — добавили в Россельхознадзоре.

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