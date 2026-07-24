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Совфед одобрил закон о поддержке молодежных НКО

Совфед одобрил закон о поддержке детских и молодежных НКО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о совершенствовании системы поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций.

Законом вводится новое понятие «некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на реализацию молодежной политики». Это любые НКО кроме госучреждений, у которых основным или дополнительным видом деятельности является работа по одному или нескольким направлениям молодежной политики.

Для таких организаций закрепляется возможность получать от федеральных, региональных и местных властей информационную, финансовую, имущественную, консультационную, методическую и иную поддержку.

Финансовая помощь будет предоставляться в виде субсидий и грантов в порядке, установленном бюджетным законодательством. Имущественная поддержка предусматривает передачу государственного или муниципального имущества во владение и пользование на срок менее одного года. Конкретный перечень мер поддержки в регионах будут определять уполномоченные органы власти регионов.

Росмолодежь разработает общие требования к порядку взаимодействия исполнительных органов регионов, местного самоуправления, подведомственных учреждений и других организаций с такими НКО, в том числе по вопросам передачи им имущества.

Также создается Общероссийский электронный реестр таких НКО, а также молодежных и детских общественных объединений, получающих господдержку. Реестр станет частью ФГИС. Правительство РФ определит порядок его работы, состав сведений, а также порядок включения и исключения организаций. Исключить из реестра смогут, в частности, в случае признания организации иноагентом или включения в перечень экстремистов и террористов.

Сведения о межрегиональных, региональных и местных молодежных объединениях, пользующихся господдержкой, в реестр будет вносить уполномоченный орган региона. При этом регионы сохраняют право вести собственные реестры, но их должны привести в соответствие с новым законом.