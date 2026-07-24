Совфед одобрил закон о поддержке молодежных НКО

Также создается Общероссийский электронный реестр таких НКО, а также молодежных и детских общественных объединений, получающих господдержку. Реестр станет частью ФГИС. Правительство РФ определит порядок его работы, состав сведений, а также порядок включения и исключения организаций. Исключить из реестра смогут, в частности, в случае признания организации иноагентом или включения в перечень экстремистов и террористов.