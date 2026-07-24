Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве выросло производство лекарственных средств

За первые 5 месяцев 2026 года показатель увеличился на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Производство лекарственных средств в Москве за первые 5 месяцев 2026 года увеличилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщил заместитель главы города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Наращивание мощностей предприятий способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В соответствии с поручением Сергея Собянина город системно развивает фармацевтическую отрасль. Компании получают разностороннюю поддержку — от налоговых льгот и финансовых механизмов до готовой инфраструктуры, которая помогает быстрее запускать и масштабировать производство», — отметил Максим Ликсутов.

В столице более 100 предприятий производят широкий спектр препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также ряд обезболивающих средств, антибиотиков и вакцин. Ключевой площадкой для развития фармацевтической отрасли становится особая экономическая зона «Технополис Москва». Там формируется крупнейший в стране специализированный кластер. Он объединяет 14 компаний, 10 из которых уже наладили выпуск инновационных препаратов.

Всего за первые пять месяцев текущего года было отгружено на 25,8% больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, чем за аналогичный период 2025-го. Общая сумма поставленных товаров составила 187,2 млрд рублей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше