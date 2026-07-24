В Москве выросло производство лекарственных средств

Производство лекарственных средств в Москве за первые 5 месяцев 2026 года увеличилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщил заместитель главы города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Наращивание мощностей предприятий способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В соответствии с поручением Сергея Собянина город системно развивает фармацевтическую отрасль. Компании получают разностороннюю поддержку — от налоговых льгот и финансовых механизмов до готовой инфраструктуры, которая помогает быстрее запускать и масштабировать производство», — отметил Максим Ликсутов.
В столице более 100 предприятий производят широкий спектр препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также ряд обезболивающих средств, антибиотиков и вакцин. Ключевой площадкой для развития фармацевтической отрасли становится особая экономическая зона «Технополис Москва». Там формируется крупнейший в стране специализированный кластер. Он объединяет 14 компаний, 10 из которых уже наладили выпуск инновационных препаратов.
Всего за первые пять месяцев текущего года было отгружено на 25,8% больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, чем за аналогичный период 2025-го. Общая сумма поставленных товаров составила 187,2 млрд рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.