В Москве выросло производство лекарственных средств

В столице более 100 предприятий производят широкий спектр препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также ряд обезболивающих средств, антибиотиков и вакцин. Ключевой площадкой для развития фармацевтической отрасли становится особая экономическая зона «Технополис Москва». Там формируется крупнейший в стране специализированный кластер. Он объединяет 14 компаний, 10 из которых уже наладили выпуск инновационных препаратов.