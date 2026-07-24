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Эксперт объяснил, как тушат пожары в небоскребах

Современные лестницы достают лишь до 25−30 этажа.

Источник: Joshua Earle/CC0

В зданиях, высота которых превышает 30 этажей, тушение пожара будет осуществляться не с помощью наземной техники, а с использованием технических этажей, расположенных внутри самих небоскребов. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Здесь мы можем, наверное, рассказать на примере комплекса “Сити”. Максимальная высота лестницы у современных пожарных автомобилей, и которые сейчас стоят у нас на вооружении, примерно 90 — 100 метров. Они достают примерно до 25−30 этажа. И если смотреть на высоту зданий “Сити” — там порядка 300 метров. Такие небоскребы тушат немножко по-другому. Пожарные расчеты подымаются к возгоранию пешком по незадымляемым лестницам внутри здания. Или используют пожарные лифты, которые имеют особый режим работы», — пояснил Бойко.

Как рассказал эксперт, при возникновении пожара в небоскребах «с земли никакой подачи воды не идет». Основная задача возлагается на внутренние системы пожаротушения.

«То есть, грубо говоря, каждые 10 этажей находится технический этаж, где насосы подаются на ту высоту, где произошло возгорание. И в высотках пожарные преимущественно занимаются эвакуацией людей и обеспечением работы внутренних систем, зданий», — сказал Бойко.