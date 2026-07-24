Эксперт объяснил, как тушат пожары в небоскребах

«Здесь мы можем, наверное, рассказать на примере комплекса “Сити”. Максимальная высота лестницы у современных пожарных автомобилей, и которые сейчас стоят у нас на вооружении, примерно 90 — 100 метров. Они достают примерно до 25−30 этажа. И если смотреть на высоту зданий “Сити” — там порядка 300 метров. Такие небоскребы тушат немножко по-другому. Пожарные расчеты подымаются к возгоранию пешком по незадымляемым лестницам внутри здания. Или используют пожарные лифты, которые имеют особый режим работы», — пояснил Бойко.