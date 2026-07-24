«Машина в хлам»: волгоградец в реанимации после ДТП на ростовской трассе

Волгоградец чудом выжил после страшной аварии в Ростовской области. Неизвестно, что было бы с ним, если бы не команда главка МЧС по Адыгее.
Специалисты возвращались с проходившего в Волгограде смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Южного федерального округа», когда стали очевидцами серьёзного ДТП, сообщает пресс-служба ведомства.
Авария случилась в Морозовском районе около девяти утра 17 июля. Столкнулись автовоз и Lada Priora — в легковом автомобиле находился житель Волгоградской области. От удара машина перевернулась, водитель оказался заблокирован в салоне.
Спасатели оперативно деблокировали пострадавшего и оказали ему первую помощь. Они оставались рядом с пострадавшим, пока до места происшествия не добрались медики, которым и передали волгоградца.
По данным v1.ru, в настоящее время водитель остаётся в реанимации в больнице Морозовска. От его машины мало что осталось. Насколько известно, мужчина уснул за рулём, возвращаясь домой из поездки в Крым.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал о страшной аварии в Волгограде — водитель сбил мать на глазах трёхлетней девочки и оставил ребёнка рядом с телом.