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Ремонт Дома семьи в Калининграде завершат к началу сентября

Сейчас работы находятся в завершающей стадии.

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Подрядчики заканчивают ремонт помещений и прилегающей территории в Доме семьи на улице Леонова. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда в пятницу, 24 июля.

«Внутри ремонт практически уже закончен. Помните, как мы тут ходили с вами, и какая была разруха. Сейчас всё уже выглядит иначе, а работы скоро завершатся», — отметила Дятлова. По словам подрядчика, внутренняя отделка готова на 95%.

Активно ведутся работы и на прилегающей территории. Здесь обустраивают пространство под сцену и огород. Уже проложили дорожки и смонтировали все коммуникации. Окончательно сдать объект планируют к сентябрю.

Общая площадь территории вокруг Дома семьи составляет 3300 квадратных метров. После завершения работ её сделают открытой для горожан.

Ремонт старинного здания, в котором находится Дом семьи, начали в конце марта. На эти работы и благоустройство территории направили почти 35 миллионов рублей.

Двухэтажное здание с мансардой построили в начале XX века, тогда улица Леонова называлась Банштрассе. Особняк располагался между Хуфенским лицеем и известным рестораном «Хуфен-лаубен». До войны там проживали несколько семей. Позднее в помещениях размещался детский сад. Несколько лет назад учреждение расформировали и передали «Молодёжному центру». В Доме семьи проводят мероприятия, направленные на укрепление отношений и связь поколений.

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