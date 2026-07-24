Премьер-министр Башкирии поздравил следователей с праздником

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поздравил следователей с профессиональным праздником.
«Когда люди теряют последние сбережения, оказываются на грани отчаяния, горюют о потере, — эти люди становятся их последней надеждой. Я говорю о следователях. Своим трудом они возвращают им веру в то, что справедливость существует, что закон — не пустой звук. В этом году Следственному комитету России как самостоятельному ведомству исполняется 15 лет. От имени Главы Башкортостана и Правительства республики поздравил действующих сотрудников и ветеранов следственных органов», — отметил Андрей Назаров.
Только за первое полугодие следственным управлением по республике окончено почти 1,4 тысячи дел, расследовано свыше тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. В суд направлено 218 дел коррупционной направленности, сумма возмещенного ущерба превысила 550 млн рублей.
«Отдельное спасибо сотрудникам, которые работают в новых российских регионах и помогают решать задачи специальной военной операции. Труд этих людей непубличный, но сложный. Он требует глубоких знаний, личной собранности, выдержки, готовности к непростым решениям. Коллеги, спасибо за преданность и мужество. Благополучия вам и вашим семьям», — подчеркнул премьер-министр.