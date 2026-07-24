Премьер-министр Башкирии поздравил следователей с праздником

«Когда люди теряют последние сбережения, оказываются на грани отчаяния, горюют о потере, — эти люди становятся их последней надеждой. Я говорю о следователях. Своим трудом они возвращают им веру в то, что справедливость существует, что закон — не пустой звук. В этом году Следственному комитету России как самостоятельному ведомству исполняется 15 лет. От имени Главы Башкортостана и Правительства республики поздравил действующих сотрудников и ветеранов следственных органов», — отметил Андрей Назаров.