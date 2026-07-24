Первые 20 газомоторных автобусов ЛиАЗ выехали в Красноярск

Утром 24 июля с автозавода ЛиАЗ в Московской области в Красноярск отправились первые 20 газомоторных автобусов. За рулём — водители муниципальных автопредприятий. Машины ожидают в краевом центре уже в середине следующей недели. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.