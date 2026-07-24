Первые 20 газомоторных автобусов ЛиАЗ выехали в Красноярск

Утром 24 июля с автозавода ЛиАЗ в Московской области в Красноярск отправились первые 20 газомоторных автобусов. За рулём — водители муниципальных автопредприятий. Машины ожидают в краевом центре уже в середине следующей недели. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
Всего в город поступит 100 новых автобусов марки ЛиАЗ. Это будет первая партия газовых машин этой модели в Красноярске. Поставки организованы через государственную транспортную лизинговую компанию. Новый транспорт полностью заменит парк автотранспортного предприятия № 5.
В Красноярске уже работают 205 газомоторных автобусов. В прошлом году при поддержке губернатора Михаила Котюкова экологичный транспорт впервые появился на улицах города. Обновление автопарка — часть подготовки к 400-летию Красноярска.
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