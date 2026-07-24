Бунтарь на крыше поезда. Почему бард Высоцкий дал свою фамилию чужому сыну

«А потом был большой заезд в 1975 году, когда он приехал с гастролями Театра на Таганке на две недели. Правда, отлучался на три дня — уезжал на съёмки фильма “Сказ про то, как царь Пётр арапа женил” (реж. Александр Митта, 1976, 6+). Здесь он давал свои концерты на заводах и в других местах. На комбинате прикладного искусства, которого сейчас уже нет, Высоцкий выступал перед художниками, скульпторами, керамистами. Он там ходил, смотрел, как работают мастера, и особенно ему понравились стеклодувы. Он даже сам попытался что-то выдуть», — поведала нашей редакции Людмила Скворцова.