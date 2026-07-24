Бунтарь на крыше поезда. Почему бард Высоцкий дал свою фамилию чужому сыну

Несколько лет подряд Владимир Высоцкий занимал второе место в рейтинге «русских кумиров XX века», уступая лишь Юрию Гагарину. Его творчество известно всей стране и даже зарубежью, и почти каждый город хранит места, связанные с ним.
Памятники баррду стоят в Воронеже, Владивостоке, Екатеринбурге, Самаре и многих других городах. Ростов, конечно, тоже далеко не последний в этом списке. Тем более, что первая жена артиста Иза Высоцкая жила здесь (всего же исполнитель был в браке трижды). Да и сам Высоцкий рассматривал возможность переезда юг. Ко дню памяти актёра, поэта и исполнителя 25 июля rostov.aif.ru выяснил, каким запомнила супруга его первая жена.
«Ему так больше нравится».
Впервые Высоцкий приехал в Ростов в 1961 году. Появление его было бунтарским: он прибыл прямо на крыше поезда. Исследователь творчества поэта Людмила Скворцова в разговоре с rostov.aif.ru вспоминала, что в то время Владимир Семёнович работал в столичном театре имени А. С. Пушкина, а его жена Иза Константиновна — в Ростовском ТЮЗе.
«Высоцкий ехал сюда на гастроли. Иза Константиновна пошла встречать его на вокзал. Все актёры вышли из вагонов, а Высоцкого нет. Жена бегает по платформе, спрашивает: “А где мой?” А ей отвечают: “Он ехал на крыше”. Я ещё спросила, когда узнала эту историю, почему именно на крыше? А Иза ответила: “Ему так больше нравится”», — рассказала Людмила Скворцова.
Сама Иза Константиновна приехала на юг почти сразу после того, как вышла замуж за Высоцкого.
«Когда я в 1961 году уехала работать в театр в Ростов-на-Дону, туда же решил перейти и Володя. Прислал документы и даже был назначен на роль в спектакле “Красные дьяволята”, правда, не помню, на какую», — позже писала она.
Однако переезда не случилось, в то же время актёра пригласили сниматься в фильме «713-й просит посадку» (реж. Григорий Никулин, 1962, 18+). Это была его вторая лента. А позже он перешёл в столичный Театр на Таганке, где встретил и режиссёра, который в него поверил, и команду единомышленников.
«В этом театре он состоялся и как исполнитель своих песен, и как поэт», — говорила Иза Константиновна.
Выдувал стекло.
Второй визит Высоцкого в Ростов был в 1971 году. Тогда он уже имел статус известного поэта и исполнителя собственных песен.
«А потом был большой заезд в 1975 году, когда он приехал с гастролями Театра на Таганке на две недели. Правда, отлучался на три дня — уезжал на съёмки фильма “Сказ про то, как царь Пётр арапа женил” (реж. Александр Митта, 1976, 6+). Здесь он давал свои концерты на заводах и в других местах. На комбинате прикладного искусства, которого сейчас уже нет, Высоцкий выступал перед художниками, скульпторами, керамистами. Он там ходил, смотрел, как работают мастера, и особенно ему понравились стеклодувы. Он даже сам попытался что-то выдуть», — поведала нашей редакции Людмила Скворцова.
Она добавила, что много лет спустя, уже после смерти артиста, встретилась с Изой Константиновной в Ростове. Они гуляли по Пушкинской — центральной пешеходной улице города, и вдруг Иза замерла неподалёку от места, где сейчас установлен памятник Высоцкому.
«Она сказала: “Люда, знаете, вот здесь мы с Володей разругались”. Я говорю: “И что?” Она добавила: “Разругались навсегда”», — вспоминает Людмила Скворцова.
Исследователи творчества поэта считают, что на разрыв как раз повлияла работа Изы в Ростове: когда она уехала, супруги стали видеться всё реже, а в 1965 году развелись.
При этом актриса сохранила фамилию бывшего мужа и носила её до конца жизни. В том же 1965 году у неё родился сын Глеб от другого мужчины. Владимир Семёнович разрешил дать ребёнку свою фамилию, хотя биологическим отцом не был.
Иза Константиновна пережила Владимира Семёновича на 38 лет: он ушёл из жизни 25 июля 1980 года, в разгар Олимпиады-80, а она скончалась 20 июля 2018 года, не дожив несколько дней до своего 82-летия.