Красноярец помог полиции задержать пьяного водителя без прав (видео)

Проверка показала, что в прошлом году его уже лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду. С начала года благодаря звонкам на «Синюю линию» красноярцы помогли задержать более 75 нетрезвых водителей. Всего поступило около 300 сообщений.