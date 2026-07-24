Красноярец помог полиции задержать пьяного водителя без прав (видео)

В Красноярске житель города помог полиции задержать нетрезвого водителя, который уже был лишен прав за пьяную езду.
Инцидент произошел накануне в Кировском районе. Красноярец заметил мужчину, который едва держался на ногах, но при этом находился за рулем автомобиля ВАЗ. Об этом он сообщил на «Синюю линию». Прибывшие сотрудники полка ДПС задержали 36-летнего водителя. По данным полиции, мужчина был в таком состоянии, что не смог пройти освидетельствование на месте.
Проверка показала, что в прошлом году его уже лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду. С начала года благодаря звонкам на «Синюю линию» красноярцы помогли задержать более 75 нетрезвых водителей. Всего поступило около 300 сообщений.