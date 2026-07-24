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В облправительстве обсудили возможности внедрения ИИ в работу власти

Министры представили доклады и поделились опытом использования нейросетей.

Источник: АиФ Воронеж

Перспективы и возможности включения искусственного интеллекта в работу министерств обсудили на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития и внедрения технологий ИИ в регионе.

Заместитель губернатора Игорь Лотков представил доклад, в котором описал риски для развития страны при запоздалом внедрении новых технологий. В частности, одно из последствий — потеря суверенитета перед более развитыми державами, вытеснение российских предприятий с внешних и внутренних рынков и обвал их производительности. Воронежская область может столкнуться с утратой конкурентоспособности местных предприятий в сфере производства, дефицитом кадров, потерей доверия к власти и другими последствиями.

Министр цифрового развития Денис Волков представил участникам совещания теоретические основы искусственного интеллекта и провел небольшой экскурс по законодательным новшествам в этой сфере.

Министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина рассказала о процессе подготовки региональной стратегии кадрового обеспечения экономики. Ранее прогнозы развития отраслей составлялись без учета возможного замещения профессий искусственным интеллектом. Сейчас же перед министерством стоит задача — определить топ-10 должностей, которые в ближайшее время будут вытеснены нейросетями. Это даст объективную оценку кадровой потребности на ближайшее время.

Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина выступила с проектом цифровизации анализа исполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Ежегодно эксперты министерства анализируют порядка 30 программ, к которым прикладывается более тысячи документов. Обработка такого объема информации — достаточно трудоемкий и продолжительный процесс. Автоматизированная система с ИИ поможет оптимизировать его, подчеркнула министр.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Александр Зенин поделился собственным опытом использования нейросетей. В связи с постоянным изменением законодательства и внедрением национального режима министерство столкнулось с ростом числа ошибок в документах, жалоб в ФАС на деятельность заказчиков и обращений за разъяснениями нормативно-правовых актов. Вследствие повысилась нагрузка на сотрудников министерства, что привело к текучке кадров и снизило производительность труда. Чтобы решить проблему, ведомство внедрило сервисы для предварительной проверки документов по закупкам и виртуального помощника, созданного на основе нейросетей в региональной информационной системе.

«Чат-бот в круглосуточном режиме отвечает на вопросы, консультирует по особенностям применения федерального законодательства. Виртуальный ассистент помогает пользователям при возникновении технических ошибок в ходе формирования информации о закупке, позволяет быстро открывать документы и отчеты в системе. Все это дало возможность снизить нагрузку на наш колл-центр на 25%. Так что система работает», — подчеркнул министр.

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