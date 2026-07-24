В облправительстве обсудили возможности внедрения ИИ в работу власти

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Александр Зенин поделился собственным опытом использования нейросетей. В связи с постоянным изменением законодательства и внедрением национального режима министерство столкнулось с ростом числа ошибок в документах, жалоб в ФАС на деятельность заказчиков и обращений за разъяснениями нормативно-правовых актов. Вследствие повысилась нагрузка на сотрудников министерства, что привело к текучке кадров и снизило производительность труда. Чтобы решить проблему, ведомство внедрило сервисы для предварительной проверки документов по закупкам и виртуального помощника, созданного на основе нейросетей в региональной информационной системе.