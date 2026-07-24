В Перми с 28 по 30 августа пройдёт фестиваль света «ПРОСВЕТ»

В программе задействованы пять площадок: Театр оперы и балета, Завод Шпагина, Дом Мешкова, Пермская художественная галерея и хореографическое училище. Российские и зарубежные медиахудожники представят архитектурные мэппинги, а фасад оперного театра — как и в прошлые годы — станет главной «витриной» фестиваля.