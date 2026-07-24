В Перми с 28 по 30 августа пройдёт фестиваль света «ПРОСВЕТ»

Фестиваль света и медиаискусства «ПРОСВЕТ» пройдёт в Перми с 28 по 30 августа, сообщили организаторы.
Городские фасады — в том числе исторические здания — станут экранами для масштабных световых шоу и инсталляций.
В программе задействованы пять площадок: Театр оперы и балета, Завод Шпагина, Дом Мешкова, Пермская художественная галерея и хореографическое училище. Российские и зарубежные медиахудожники представят архитектурные мэппинги, а фасад оперного театра — как и в прошлые годы — станет главной «витриной» фестиваля.
Кроме световых шоу, в программе — образовательная часть: встречи с авторами, лекции и паблик-токи об искусстве, технологиях и городе. Отдельным событием станет мультимедиа-вечеринка 29 августа на Заводе Шпагина (18+). Хедлайнер — электронный проект «Станция Метро Горьковская».
«Идея фестиваля родилась из желания добавить больше света в жизнь города», — говорит автор и продюсер «ПРОСВЕТА» Андрей Михайловский.
Вход на все события свободный. Полная программа опубликована на сайте фестиваля.
Как фестиваль прошёл в прошлом году — смотрите в фотоленте сайта perm.aif.ru.