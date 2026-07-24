Общественники проверили ход ремонта участка улицы Книповича в Мурманске

Ход реконструкции участка улицы Академика Книповича в Мурманске был проверен общественниками. Работы там проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты, в частности, обновляют отрезок между улицами Полярные Зори и Радищева. Готовность объекта превышает 90%. Специалисты уже завершают укладку верхнего слоя асфальта. Также они установили бордюр и приступили к монтажу ограждений. Параллельно идут работы на прилегающей инфраструктуре.
«Работы идут в хорошем темпе. Только на этом участке обновляется более 10 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, а в целом по городу в ремонте находится около 18 километров улично-дорожной сети», — подчеркнул депутат Мурманской областной думы Роман Пономарев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.