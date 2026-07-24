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Пляжи Самары и Тольятти остались в списке запрещенных для купания

В Самарской области выявлены опасные для купания пляжи. Они находятся в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном и Нефтегорском районе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

Вода не отвечает требованиям по микробиологическим показателям на первой, второй и четвертой очередях набережной, на пляже в Загородном парке и на спуске на улице Советской Армии в Самаре.

В Тольятти небезопасной признали воду на пляжах «Волжский замок» и «Итальянский пляж». Кроме того, нарушения нашли и на других пляжах региона — в Отрадном, Сызрани, а также в селе Утевка Нефтегорского района.

Роспотребнадзор рекомендовал местным властям и организациям, отвечающим за зоны отдыха, оперативно оповестить горожан о рисках. На территориях будут размещены предупреждающие знаки, черный шар или плакат «Купание запрещено».

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