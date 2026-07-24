В Воронежской области в число льготников включили резервистами

В документ включены меры правовой поддержки для военнослужащих резерва и их родных. Они будут иметь право на получение бесплатных консультаций, составление документов и представительство в судах. Льготы положены лицам, заключившим контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, а также членов их семей.