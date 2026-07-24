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В Воронежской области в число льготников включили резервистами

Также меры поддержки предусмотрены для их родных.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области приняли закон, направленный на расширение категорий граждан, претендующих на получение бесплатной юридической помощи.

В документ включены меры правовой поддержки для военнослужащих резерва и их родных. Они будут иметь право на получение бесплатных консультаций, составление документов и представительство в судах. Льготы положены лицам, заключившим контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, а также членов их семей.

Поддержка распространяется на весь срок пребывания гражданина в резерве.