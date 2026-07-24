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Отключение холодной воды 25−26 июля ждет Ворошиловский район Волгограда

Смотрим список адресов, где отключат воду в Ворошиловском районе Волгограда на ночь 25−26 июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

«Концессии водоснабжения» в выходные снова будут делать переврезку водовода в Волгограде. Из-за этого под временное отключение воды в ночь с субботы на воскресенье, 25−26 июля 2026 года, в Ворошиловском районе попали дома на двух улицах. Не будет ни холодной, ни горячей воды. Смотрим полный список адресов, где пересохнут краны в самую жару — с 21.00 часов 25 июля до 8.00 часов 26 июля 2026 года.

Отключение воды в Ворошиловском районе Волгограда продлится 25 июля с 21.00 до 8.00 утра 26 июля 2026 по адресам: улица Козловская, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 и улица Ким, 11, 13, 15. Не забудьте набрать воды!

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