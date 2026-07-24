Отключение холодной воды 25−26 июля ждет Ворошиловский район Волгограда

«Концессии водоснабжения» в выходные снова будут делать переврезку водовода в Волгограде. Из-за этого под временное отключение воды в ночь с субботы на воскресенье, 25−26 июля 2026 года, в Ворошиловском районе попали дома на двух улицах. Не будет ни холодной, ни горячей воды. Смотрим полный список адресов, где пересохнут краны в самую жару — с 21.00 часов 25 июля до 8.00 часов 26 июля 2026 года.