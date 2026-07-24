Маршрут автобуса № 5 изменят из-за соревнований в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде временно скорректируют маршрут автобуса № 5, сообщили в ЦРТС.
25 июля из‑за спортивного мероприятия изменится путь следования автобуса № 5. Причина — перекрытие набережной Гребного канала в связи с проведением первенства России по триатлону «Мужество».
Ограничения введут на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 177 по улице Слобода Печеры. Период действия ограничений — с 00:01 до 18:00.
На время перекрытия автобус № 5 будет курсировать по укороченному маршруту — от улицы Деловой до остановки «Подновье» в обоих направлениях. Жителей города просят заранее изучить обновлённую схему движения и скорректировать планы поездок.
Ранее о реакции нижегородцев на отмену налички в автобусах рассказали в Минтрансе.