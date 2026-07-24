Жителей Воронежской области проверили на наличие сахарного диабета

Специалисты медицинских организаций Воронежской области за полгода во время диспансеризации впервые выявили сахарный диабет второго типа у 1730 человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Борьба с этим заболеванием является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Сахарный и преддиабет нередко протекают без очевидных симптомов. Диспансеризация помогает выявить подобные риски на ранней стадии. На ее первом этапе медики анализируют кровь на содержание глюкозы, а также оценивают имеющиеся у пациента факторы риска.
«Ранняя диагностика помогает начать лечение раньше и снизить риск осложнений. От сахарного диабета нельзя полностью избавиться, но при своевременном выявлении болезни, подборе диеты и препаратов, а также при полном соблюдении врачебных рекомендаций можно добиться стойкой ремиссии, избежать осложнений и сохранить привычное качество жизни», — отметили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.