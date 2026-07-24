Группа UBEL раскрыла подробности будущего концерта на «Дизайн заводе»

В интервью РБК Life поп-гранж-дуэт Варвары и Егора Убель сообщили, что 29 июля их поклонники застанут не только презентацию альбома «Нормальная музыка», а большую вечеринку.
"Мы уже несколько альбомов делаем. Мрак! Опускаемся куда-то в рефлексию, в темные стороны нашего подсознания, переживаем и сублимируем боль. Мы устали от этого. А еще органично — само по себе, в отрыве от времени — в нашей жизни стало больше счастья. И мы захотели создать капсулу счастья.
Как иногда хочется лето налить куда-нибудь и брызгаться потом этими духами. Для нас этот альбом как машина времени, возвращающая тебя в состояние счастья, умиротворения, легкости. И от концерта мы ждем той самой вечеринки, дух которой нас вдохновил на создание этого альбома".
Варвара Убель, группа UBEL.
Группа возникла в 2021 году как нуарный поп-гранж, и «Нормальная музыка» — уже третий полноценный ее альбом. Музыка UBEL — сочетание гранжевых гитар в аранжировках, кинематогарфичных метафор в текстах и джазового вокала.
В беседе с РБК Life музыканты рассказали, как их воспитала джазовая музыка, какой вклад в их будущее внесли родители-меломаны, а также кому посвящена песня «Хэй, Арнольд» из нового альбома.
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