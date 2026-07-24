Группа UBEL раскрыла подробности будущего концерта на «Дизайн заводе»

"Мы уже несколько альбомов делаем. Мрак! Опускаемся куда-то в рефлексию, в темные стороны нашего подсознания, переживаем и сублимируем боль. Мы устали от этого. А еще органично — само по себе, в отрыве от времени — в нашей жизни стало больше счастья. И мы захотели создать капсулу счастья.