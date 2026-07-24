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В Башкирии увеличат вместимость горного экспресса «Айгир»

В Башкирии увеличат вместимость горного экспресса «Айгир».

Источник: Башинформ

Для комфорта пассажиров будет увеличена составность пригородных поездов горного экспресса «Айгир» сообщением Уфа — Белорецк, сообщает БППК.

На 25 июля 2026 составность увеличена с 5 до 10 вагонов:

— № 7455/7456 Уфа (отпр.7.08) — Белорецк (приб.12.06);

— № 7457/7458 Белорецк (отпр.17.52) — Уфа (приб.22.19).

Время указано местное.

Маршрут горного экспресса обслуживается новыми двухсистемными электропоездами ЭС-105 «Финист», оснащенными системами климат-контроля, USB-зарядными устройствами для мобильных устройств. Панорамные окна электропоезда позволяют насладиться пейзажами Белорецкого района. В пути следования доступны услуги буфета и возможность приобретения уникальной сувенирной продукции.