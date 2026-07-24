Врачи из Омска и Казахстана обсудили перспективы медицинского туризма

В Омск на международный форум «Евразийский диалог: здравоохранение Прииртышья» приехали 36 представителей системы здравоохранения Казахстана. В работе форума участвуют организаторы здравоохранения, руководители профильных управлений и главные врачи крупных медицинских учреждений Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай.
Главной темой встречи стало развитие сотрудничества между Омской областью и Казахстаном в сфере медицины. Перед началом круглого стола гости познакомились с выставкой достижений регионального здравоохранения, где свои разработки и возможности представили государственные и частные медицинские организации.
В экспозиции участвовали Центр питательных смесей, городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», Клинический онкологический диспансер, Региональный клинический перинатальный центр, Областная детская клиническая больница, Клинический медико-хирургический центр, Центр медицинской профилактики, аптечная сеть «Омское лекарство», а также Омский государственный медицинский университет. Кроме того, свои разработки представили производители лабораторной мебели, медицинских штор, глазных протезов и стоматологических гелей.
Круглый стол по межрегиональному сотрудничеству модерировал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов. Он отметил, что тесное соседство регионов открывает дополнительные возможности для лечения, реабилитации, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, получения образования и обмена опытом.
На форуме также представили доклады о современных диагностических технологиях и образовательных программах омских медицинских учреждений. После пленарной части казахстанские специалисты отправились на экскурсии в ОмГМУ и Клинический диагностический центр.
Во второй половине дня для участников организовали профильные круглые столы и выездные посещения крупнейших больниц и медицинских центров Омска. Гостям демонстрируют возможности региона в области хирургии, офтальмологии, перинатальной помощи и онкологии.
Организаторы рассчитывают, что форум станет основой для долгосрочного сотрудничества Омской области и Казахстана в сфере здравоохранения, а также будет способствовать развитию медицинского туризма, сообщает пресс-служба омского Минздрава.