Суд взыскал с воронежского КБХА еще 160 млн рублей в пользу структуры «Газпрома»

Весной арбитраж удовлетворил четыре иска газовой компании: два на 4,8 млн и 11,2 млн и два на 2,6 млн и 44,9 млн руб. В июне ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» уже истребовал с КБХА через суд 15,4 млн руб., а в начале июля — 58,6 млн руб. Всего с начала года структура «Газпрома» подала к КБХА 16 исков. В январе зарегистрированы четыре заявления на общую сумму 63,5 млн, в феврале — еще три на 87,3 млн, в апреле — четыре на 196,6 млн, в июне — столько же на 110 млн руб., еще один иск на 93,5 млн руб. был зарегистрирован в начале июля.