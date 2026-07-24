ДТП добавят объективности

Соглашение с минтрансом Дагестана на 200 комплексов «Азимут 4» ГК «Урбантех» заключила в 2024 году. Концессия рассчитана на десять лет и шесть месяцев, по истечении которых комплексы перейдут в собственность республики, а инвестор продолжит бесплатно обслуживать их. Аналогичное соглашение сроком на десять лет было подписано с правительством Вологодской области в 2025 году, следует из материалов группы компаний, с которыми ознакомился «Ъ». В 2023—2024 годах «Урбантех» в рамках сервисных контрактов поставил Нижегородской области 107 комплексов «Азимут 4», технологическим партнером региона группа компаний стала в 2021 году в рамках проектирования и внедрения интеллектуальной транспортной системы, которая повышает безопасность дорожного движения. Система ГК «Урабантех» в Нижегородской области включает в себя 217 детекторов транспорта, 158 видеокамер, 107 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений и 63 светофорных объекта. Также была внедрена интеграционная платформа «Спутник», которая объединила городские и транспортные службы, интеллектуальные транспортные подсистемы. Проекты «Урбантех» реализованы в Москве и Московской области, Удмуртии, Ленинградской области и в Узбекистане.