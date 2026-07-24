Минэнерго: в Татарстане увеличилось число работающих заправок

Министерство энергетики Российской Федерации отмечает улучшение ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Цивилев на полях заседания правительственной комиссии.
По словам министра, положительная динамика наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане. В этих регионах фиксируется увеличение количества работающих автозаправочных станций и сокращение очередей. Нормализуется ситуация также в Архангельской и Саратовской областях.
Цивилев подчеркнул, что улучшение стало возможным благодаря комплексу мер, инициированных правительством РФ. Среди них — запрет на экспорт нефтепродуктов, а также решения, направленные на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей.