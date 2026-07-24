Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго: в Татарстане увеличилось число работающих заправок

Ведомство сообщило о стабилизации топливной ситуации в республике.

Источник: Комсомольская правда

Министерство энергетики Российской Федерации отмечает улучшение ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Цивилев на полях заседания правительственной комиссии.

По словам министра, положительная динамика наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане. В этих регионах фиксируется увеличение количества работающих автозаправочных станций и сокращение очередей. Нормализуется ситуация также в Архангельской и Саратовской областях.

Цивилев подчеркнул, что улучшение стало возможным благодаря комплексу мер, инициированных правительством РФ. Среди них — запрет на экспорт нефтепродуктов, а также решения, направленные на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей.