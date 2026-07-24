Минэнерго: в Татарстане увеличилось число работающих заправок

По словам министра, положительная динамика наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане. В этих регионах фиксируется увеличение количества работающих автозаправочных станций и сокращение очередей. Нормализуется ситуация также в Архангельской и Саратовской областях.