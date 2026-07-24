Появились подробности ДТП с поваленным светофором у ТРК «Арена» в Воронеже

Стали известны подробности ДТП, из-за которого утром пятницы, 24 июля, вблизи ТРК «Арена» в Воронеже перестал работать светофор и образовалась пробка.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что авария произошла около 8:00 у дома № 29а на улице 60-й Армии. 54-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля УАЗ, не справился с управлением и врезался в препятствие в виде светофора. По словам очевидцев, конструкция накренилась, а работа дорожного регулятора была нарушена.
К счастью, пострадавших в результате ДТП нет.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что женщина, попавшая под колёса автобуса у одной из остановок в столице Черноземья, оказалась в реанимации.
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