Появились подробности ДТП с поваленным светофором у ТРК «Арена» в Воронеже

В пресс-службе регионального ГУ МВД России корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что авария произошла около 8:00 у дома № 29а на улице 60-й Армии. 54-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля УАЗ, не справился с управлением и врезался в препятствие в виде светофора. По словам очевидцев, конструкция накренилась, а работа дорожного регулятора была нарушена.