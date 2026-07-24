Хайп VS ответственность: эксперты Дальневосточного Медиафорума — о роли региональных СМИ в предвыборной гонке

Предвыборный период для журналистов — это время повышенной ответственности: необходимо оперативно рассказывать о событиях, сохранять баланс и помогать аудитории отделять достоверную информацию от информационного шума. О том, как региональным СМИ работать с политической повесткой в условиях стремительного распространения контента и роста фейков, говорили участники дискуссии «Освещение выборов-2026: между хайпом и ответственностью. Роль региональных СМИ в предвыборном цикле» (12+) в рамках Дальневосточного Медиафорума (12+) в Хабаровске.
Тон дискуссии задал медиатор встречи — директор по GR и перспективным направлениям ИА PrimaMedia Алексей Мигунов. Он обозначил одну из ключевых проблем, с которой сегодня сталкивается медиаотрасль, — снижение уровня публичной политической дискуссии в предвыборный период.
— Политической дискуссии — как на федеральном, так и на региональном уровне — стало достаточно мало. Мне кажется, что большой политический договор между Федерацией и каждым регионом, распределение количества мандатов в Государственной Думе и региональных парламентах очень сильно сказываются на освещении выборов, в том числе в региональных СМИ. Общественной дискуссии сегодня практически нет. А ведь интересно было бы обсудить: почему принимаются те или иные решения, что может неожиданно измениться, какие общественно-политические феномены могут возникнуть. Именно такие вопросы и должны становиться частью публичного разговора, — отметил Алексей Мигунов.
Правила игры.
От общих вопросов о состоянии политической дискуссии участники перешли к практической стороне освещения выборов — требованиям, которые предъявляются к работе СМИ в период кампании. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Ольга Мальцева рассказала о правовых аспектах работы журналистов, принципах равного отношения ко всем участникам процесса и роли медиа в информировании граждан. По словам главы крайизбиркома, подготовка к предстоящим выборам в регионе идет полным ходом: сейчас кандидаты предоставляют документы для регистрации, а также формируется дальнейший график кампании. При этом сама процедура остается стандартной и проходит в соответствии с установленными правилами.
— Все СМИ Хабаровского края, которые работают в соответствии с установленными требованиями, взаимодействуют с нами. Мы информируем избирателей о кандидатах, избирательных действиях и этапах избирательного процесса. Сейчас проходит период выдвижения кандидатов, после регистрации начнется следующий этап — агитация в средствах массовой информации. Она стартует 22 числа: предварительно пройдет жеребьевка, после чего кандидаты и партии смогут проводить агитацию на телевидении, радио и других площадках, предусмотренных законодательством. Наша задача — организовать процесс в строгом соответствии с законом. Мы также работаем над тем, чтобы привлечь внимание к выборам, в том числе среди молодежи: готовим небольшие сувениры для тех, кто голосует впервые, взаимодействуем с трудовыми коллективами и образовательными учреждениями. В целом избирательная кампания проходит в обычном рабочем режиме, никаких неординарных ситуаций нет, — отметила Ольга Мальцева.
Продолжая тему ответственности СМИ в период избирательной кампании, главный редактор телеканала «Комсомольское время» (16+), член Общественной палаты Хабаровского края Виктория Осипова отметила, что сегодня работа редакций строится в рамках понятных правил, которые помогают журналистам ориентироваться в сложной информационной среде, соблюдать баланс и принимать взвешенные решения при подготовке материалов.
— Не всегда СМИ делают только то, что хотят. Иногда они четко соблюдают требования, которые определяются на высоком уровне. И я считаю, что это правильно. Я пришла в СМИ в конце девяностых — начале двухтысячных годов и помню период, когда казалось, что свобода была практически безграничной. Мы могли поставить в эфир практически любой материал, не всегда задумываясь о последствиях. Сейчас, понимая, какое влияние имеют средства массовой информации и какое воздействие они могут оказывать на общество, я считаю, что без разумного подхода к регулированию работы СМИ невозможно. Мы должны понимать свою ответственность. К сожалению, у любого человека есть своя цена, и это один из рисков для медиасферы. Именно поэтому профессиональные стандарты и понятные правила работы помогают редакциям сохранять качество и доверие аудитории, — отметила спикер.
Повестка, сформированная жизнью.
О том, как меняется политическая повестка и какие вызовы возникают перед медиа в период подготовки к выборам, рассказал президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, сегодня одна из главных сложностей заключается в противоречии между высокой регламентацией избирательного процесса и необходимостью сделать политическую повестку понятной и интересной для аудитории. При этом в предвыборный период на первый план выходит социальная тематика: экономические вопросы, уровень доходов, цены, качество жизни и региональные проблемы зачастую оказываются для граждан важнее привычной политической риторики.
— Выборы далеко не всегда становятся самым ярким событием в информационном поле. Но это всегда период активизации власти, а значит, и период, когда возрастает вероятность ошибок. Любые ошибки воспринимаются обществом болезненнее, чем сама политическая конкуренция. Именно поэтому сейчас особенно важно понимать настроение людей и внимательно работать с их запросами. Возможно, именно социально-бытовая повестка окажется интереснее для людей, чем сама избирательная кампания. Партии уже начинают осторожно работать с этими темами, потому что они напрямую связаны с тревогами общества. У людей есть потребность чувствовать, что власть рядом, что она думает о них и заботится о них. Пока каких-то шагов, которые могли бы существенно изменить эмоциональный фон, мы не видим. При этом остается вопрос, как будет развиваться ситуация с тревожностью на Дальнем Востоке, потому что регион не всегда проходит те же этапы, что и другие части страны. Возможно, здесь будут формироваться свои факторы тревожности, которые не всегда совпадают с общефедеральными тенденциями, — подчеркнул Михаил Виноградов.
В свою очередь профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик» (16+) Марат Баширов отметил, что одним из ключевых условий успешного проведения кампании остается доверие граждан к ее результатам. В этом контексте на первый план выходит непосредственное общение с избирателем — возможность отвечать на волнующие людей вопросы и формировать понятную повестку. Вместе с тем, по словам эксперта, эту задачу осложняет нарастающий поток недостоверной информации: главным противовесом фейкам становится постоянное информирование аудитории и разъяснение происходящих процессов.
— Есть несколько факторов, которые делают эти выборы важными. Во-первых, очевидно, что назрели вопросы, решение которых возможно только через изменения на уровне законодательства. Во-вторых, важна легитимность самого избирательного процесса. Выборы должны быть прозрачными, и у общества не должно оставаться сомнений в легитимности нового состава парламента. Это имеет значение и с точки зрения внешнеполитической ситуации. Отдельный вызов — распространение недостоверной информации. Мы видим, как появляются различные слухи: например, о резком повышении тарифов, стоимости топлива, изменениях пенсионного возраста. Это говорит о том, что информационное поле требует постоянной работы. Закрывать глаза на это невозможно: журналистам важно не только фиксировать появление таких сообщений, но и помогать людям отделять достоверную информацию от фейков, — рассказал Марат Баширов.
Практическую сторону работы редакций в предвыборный период представил генеральный директор Консалтингового центра «Эксперт Групп», медиатехнолог Павел Наливайко. Он обратил внимание, что сегодня информационная повестка формируется прежде всего событиями, которые происходят в жизни людей. В этих условиях именно региональные СМИ получают особую роль — они находятся ближе всего к аудитории, лучше понимают проблематику и могут выстраивать прямой диалог с жителями.
— Главный вызов нынешнего избирательного цикла заключается в том, что повестка уже сформирована самой жизнью. Экономические вопросы, изменения в цифровой среде, вопросы безопасности и повседневные проблемы людей становятся теми темами, которые определяют восприятие происходящего. Ни одна политическая технология не способна за короткий срок создать такой уровень общественного напряжения, который возникает из реальных событий. Сегодня региональные медиа получают возможность стать инфраструктурой доверия. Людям нужны площадки, где они могут получить проверенную информацию, увидеть разные позиции и понять, как политические процессы связаны с их жизнью. Главная задача редакций — не просто сопровождать выборы, а помогать обществу осмыслять происходящее, — подчеркнул он.
Региональные медиа как территория доверия.
Участники дискуссии также обсудили влияние эмоций на восприятие политического контента и то, как меняется отношение аудитории к источникам информации. Политический психолог, нейрокоуч, тренер и эксперт ВШГУ Оксана Александрова отметила, что за последние годы структура доверия к СМИ существенно изменилась. В условиях новой медиасреды именно региональные медиа могут стать площадкой для выстраивания доверительного диалога с аудиторией — не только передавая информацию, но и помогая объяснять происходящее, давать необходимый контекст и разбираться в сложных вопросах.
— Мы много говорили об ответственности, и как психолог я всегда придерживаюсь позиции: человек может делать все, что считает нужным, но должен быть готов нести ответственность за свой выбор. Это касается всех участников процесса, в том числе избирателей. При этом за последние годы мы видим серьезное изменение структуры доверия и эмпатии аудитории. Если раньше СМИ воспринимались как единый источник информации, то сегодня отношение к ним стало более сложным. Доверие трансформировалось. И сейчас перед медиа стоит важная задача — вернуть ощущение честности и прозрачности. Людям важно понимать, что материалы не продиктованы внешними интересами, что журналисты действительно помогают разобраться в происходящем. При этом региональным СМИ аудитория традиционно доверяет больше, потому что именно они лучше понимают местную повестку и знают проблемы конкретной территории. Федеральная повестка остается важной, но люди часто воспринимают ее через призму регионального контекста, — отметила Оксана Александрова.
И как подчеркнули участники дискуссии, сохранение доверия аудитории, точность и ответственность становятся главными ориентирами работы редакций. В эпоху, когда скорость распространения информации растет, а граница между фактами и эмоциями становится все тоньше, именно медиа предстоит оставаться площадкой для честного диалога, где общество может получать ответы на важные вопросы и формировать собственное понимание происходящих процессов.
Организатором Дальневосточного Медиафорума выступает Правительство Хабаровского края, Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края, при поддержке Хабаровского и Приморского отделений Союза журналистов России.