Хайп VS ответственность: эксперты Дальневосточного Медиафорума — о роли региональных СМИ в предвыборной гонке

— Выборы далеко не всегда становятся самым ярким событием в информационном поле. Но это всегда период активизации власти, а значит, и период, когда возрастает вероятность ошибок. Любые ошибки воспринимаются обществом болезненнее, чем сама политическая конкуренция. Именно поэтому сейчас особенно важно понимать настроение людей и внимательно работать с их запросами. Возможно, именно социально-бытовая повестка окажется интереснее для людей, чем сама избирательная кампания. Партии уже начинают осторожно работать с этими темами, потому что они напрямую связаны с тревогами общества. У людей есть потребность чувствовать, что власть рядом, что она думает о них и заботится о них. Пока каких-то шагов, которые могли бы существенно изменить эмоциональный фон, мы не видим. При этом остается вопрос, как будет развиваться ситуация с тревожностью на Дальнем Востоке, потому что регион не всегда проходит те же этапы, что и другие части страны. Возможно, здесь будут формироваться свои факторы тревожности, которые не всегда совпадают с общефедеральными тенденциями, — подчеркнул Михаил Виноградов.