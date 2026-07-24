В Липецкой области стартовал мониторинг воспроизводства лесов

Государственный мониторинг воспроизводства лесов начался в Липецкой области, сообщили в управлении лесного хозяйства региона. Это отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
В июле команда специалистов из Липецкой и Тульской областей проводит натурные обследования в Данковском лесничестве. До сентября включительно будут оценены качественные и количественные характеристики молодых деревьев на 77 участках общей площадью 212,7 га во всех лесничествах региона.
В ходе государственного мониторинга проверяется выполнение нормативных требований во время лесовосстановительных работ. Также оценивается то, насколько новые деревья соответствуют критериям, применимым к молоднякам. Полученные данные позволят определить степень успешности восстановления экосистем.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.