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Ростовский облсуд отказал в апелляции экс-депутату Госдумы Юрию Напсо

Коллегия по административным делам Ростовского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Источник: Коммерсантъ

Коллегия по административным делам Ростовского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Экс-депутат пытался обжаловать решение Советского районного суда Ростова-на-Дону от 8 июля 2026 года. Постановлением господину Напсо было отказано в признании незаконным другого постановления — территориальной избирательной комиссии Советского района донской столицы. Этот документ досрочно прекращал полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка.

Ранее «Ъ» писал, что Конституционный суд не увидел противоречий в нормах закона, позволяющих увольнять депутатов Госдумы за прогулы общей продолжительностью свыше 30 дней. Он отказался рассматривать жалобу бывшего депутата Юрия Напсо, досрочно лишенного полномочий за длительное отсутствие на заседаниях.

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