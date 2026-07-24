Ростовский облсуд отказал в апелляции экс-депутату Госдумы Юрию Напсо

Коллегия по административным делам Ростовского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Экс-депутат пытался обжаловать решение Советского районного суда Ростова-на-Дону от 8 июля 2026 года. Постановлением господину Напсо было отказано в признании незаконным другого постановления — территориальной избирательной комиссии Советского района донской столицы. Этот документ досрочно прекращал полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка.
Ранее «Ъ» писал, что Конституционный суд не увидел противоречий в нормах закона, позволяющих увольнять депутатов Госдумы за прогулы общей продолжительностью свыше 30 дней. Он отказался рассматривать жалобу бывшего депутата Юрия Напсо, досрочно лишенного полномочий за длительное отсутствие на заседаниях.