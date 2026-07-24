Минэнерго заявило о стабилизации ситуации с топливом на Кубани и в регионах

По его словам, нормализации ситуации способствовали меры правительства РФ, включая действующий до конца июля запрет на экспорт бензина и дизельного топлива (введен с 8 июля), а также эмбарго на вывоз авиакеросина, которое продлится до 30 ноября 2026 года. Кроме того, была обеспечена максимальная загрузка нефтеперерабатывающих мощностей и сокращены сроки их планового ремонта.