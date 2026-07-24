Экзотические сверчки, кузнечики и тайский кивсяк теперь обитают в Воронежском зоопарке

Коллекция Зала беспозвоночных Воронежского зоопарка пополнилась шестью новыми видами животных, рассказали в администрации зоопарка. Среди новоселов — экзотические виды сверчков и кузнечиков.
Также посетители могут познакомиться с представителем отряда двупарноногих многоножек — гигантским тайским кивсяком. Правда, он предпочитает активничать в ночное время суток, а остальное время малоподвижен.
Новые обитатели зоопарка — вегетарианцы и питаются листьями деревьев и кустарников, участвуя в переработке органики. Кроме того, они любят полакомиться апельсинами и другими сочными фруктами.
Приходите в зоопарк в выходные!