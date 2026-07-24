Юрлицо владеющей воронежским «Борхиммашем» ГК обанкротилось

В апреле столичный арбитраж признал банкротом основное юрлицо ГК Limonte — ООО «Лимонте ЛТ-холдинг». Конкурсное производство в нем было открыто на шесть месяцев. Банкротство компании инициировало УФНС по Кировской области в сентябре 2025 года. В начале октября налоговая потребовала признать несостоятельным еще одно юрлицо группы — ООО «Лимонте-Комплектация». В марте 2026-го производство по делу было прекращено в связи с отсутствием у должника имущества.