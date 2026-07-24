Калининградцы сняли фильм про ловлю янтаря и стали фигурантами уголовного дела

«Соучастники этого преступления, этой организованной группы, использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование, технические средства для размыва подводного грунта. У этих янтарщиков был интересный такой нюанс. Они даже сняли сами себя на камеру, в том числе на подводную камеру, где свои действия описывали. Они сделали такой фильм сами для себя, презентацию. Там даже было такое, что вот работает этот агрегат для размыва подводного грунта, а они подбрасывают добытый янтарь, он там в водах Балтийского моря вот так опадает. Так креативно. Но мы очень благодарны им за этот видеофильм, который они сделали. Почему? Потому что он положен был в основу обвинения. Собственно говоря, сами на себя они доказательства и предоставили», — сообщил Канонеров.