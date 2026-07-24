Стоматолог рассказала о травмах зубов в неконтактных видах спорта

«В профессиональном боксе или регби спортсмен готов к удару: он с капой и в шлеме, знает, что опасность возможна в любой момент. И, как ни странно, зубных травм в таких видах спорта меньше, чем в баскетболе или футболе, где защиту никто не носит, а удары случаются постоянно», — сказала Тишкина «Газете.Ru».