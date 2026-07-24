«Нижегородская областная фармация» попала в число крупнейших заказчиков страны

Объем заключенных контрактов Нижегородской области на фармацевтическом рынке госзакупок вырос на 52,2% с начала 2026 года. Сейчас он составляет 14 млрд рублей против 9,2 млрд годом ранее, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».