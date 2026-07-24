В Тамбовской области зафиксировали рост промышленного производства

Динамику промышленности региона в значительной степени определила деятельность обрабатывающих производств. В январе-июне выработка продукции выросла на 6,7% год к году. В частности, на 45,9% выросло производство кожи и изделий из кожи, на 30,1% — металлургическое производство, на 25,9% — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.