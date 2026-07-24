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Какие мероприятия ждут воронежцев на выходных

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

25 июля.

Театр «Кот».

18:00 | «Изнанка» | 12+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

10:30 | Мастер-класс «Папертоль. Декорации к спектаклю» | 12+

11:00 | Мастер-класс «Зарисовки в экспозиции. И. И. Левитан “В Крымских горах”» | 12+

12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+

14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+

16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00 | Обзорная экскурсия с расширенным блоком по выставке «Долгий путь исследований»" | 6+

26 июля.

Театр «Кот».

16:00 | "Без права на сказку | 12+

Зеленый театр.

20:00 | Концерт группы «Чайф» | 6+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+

13:30 | Мастер-класс «Театральная афиша. Коллаж» | 12+

14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Развлекательная программа «Удивительные приматы» | 0+

15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

11:05 | Пешеходно-автомобильная экскурсия «О чем молчат древние курганы?» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00 | Обзорная экскурсия с расширенным блоком по выставке «История привычных вещей» | 6+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в канале МАКС.