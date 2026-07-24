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Визит-центр за 72 млн рублей на «Красноярских Столбах» построит фирма заядлого столбиста

У центрального входа в национальный парк «Красноярские Столбы» построят новый визит-центр.

В Красноярске определили подрядчика для строительства нового визит-центра у центрального входа в национальный парк «Красноярские Столбы». Начальная цена аукциона была 81 млн рублей, в ходе торгов она снизилась до 72 млн.

Подрядчиком выступит фирма «Экоплей-Строй», которая также занимается созданием детской площадки «Столбы» в Центральном парке. Владельцем этой компании, как следует из открытых данных, является Владимир Бутенко — известный красноярский столбист.

Здание будет двухэтажным (второй этаж — антресольный), пятиугольной формы, высотой 11,5 метров. В визит-центре предусмотрят отопление, водоснабжение, электричество, канализацию, кондиционеры и видеонаблюдение.

Строительство планируют завершить к 31 августа 2027 года.

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