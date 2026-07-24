Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 600 тыс. долларов взыскали с московской фирмы, торгующей топливом

Информация опубликована в электронной картотеке дел инстанции.

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО более 600 тысяч долларов в пользу московской компании. Суд полностью удовлетворил исковые требования: с ответчика взыщут 607 716 долларов 70 центов задолженности, 30 385 долларов 70 центов пени (в рублях — по курсу ЦБ РФ на дату платежа), а также судебные расходы в размере 716 160 рублей.

Согласно данным электронной картотеки дел, иск от предприятия, специализирующегося на морских грузоперевозках, поступил в суд 13 апреля 2026 года. Ответчик — компания, занимающаяся оптовой торговлей топливом. Решение вступит в силу 13 августа 2026 года, если не будет подана апелляция.