В Ростове 600 тыс. долларов взыскали с московской фирмы, торгующей топливом

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО более 600 тысяч долларов в пользу московской компании. Суд полностью удовлетворил исковые требования: с ответчика взыщут 607 716 долларов 70 центов задолженности, 30 385 долларов 70 центов пени (в рублях — по курсу ЦБ РФ на дату платежа), а также судебные расходы в размере 716 160 рублей.