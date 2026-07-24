По Омску временно не будут ходить трамваи № 7

Движение трамваев будет приостановлено на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской. Ограничения пройдут в два этапа. При этом пассажиры ограничений, скорее всего, не заметят, так как движение, по сути, остановят всего лишь на ночь.