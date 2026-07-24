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По Омску временно не будут ходить трамваи № 7

Движение остановят ради капитального ремонта путей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске временно остановят движение трамваев по маршруту № 7. Об ограничениях сообщили в дептрансе.

Движение трамваев будет приостановлено на участке от улицы 10-й Ремесленной до улицы Кемеровской. Ограничения пройдут в два этапа. При этом пассажиры ограничений, скорее всего, не заметят, так как движение, по сути, остановят всего лишь на ночь.

Первый раз с 20:00 28 июля до 5:30 29 июля.

Второй раз с 20:00 30 июля до 5:30 31 июля.

Как пояснили в профильном департаменте, ограничения необходимы для проведения капитального ремонта путей.