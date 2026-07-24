Семь проектов из Крыма получили гранты конкурса «Студенческий стартап»

Гранты всероссийского конкурса «Студенческий стартап» получили семь проектов участников из Крыма, сообщила заместитель председателя совета министров — министр финансов республики Ирина Кивико. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Пять разработок представили студенты Крымского федерального университета, еще две — учащиеся Крымского инженерно-педагогического университета. Среди предложенных проектов — биотехнологический кардиопротекторный БАД «Кардиопротект Био», интерактивная платформа для домашней логопедии, система модульного энергоснабжения для БПЛА Uni Power и другие.
«Мы видим сформировавшийся тренд: проекты охватывают широкий спектр — от биомедицины до энергообеспечения и креативных индустрий. Наша ключевая задача — вырастить из каждой идеи состоятельный технологический бизнес», — сказала Ирина Кивико.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.