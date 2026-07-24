На складе маркетплейса под Самарой отменили ночную смену

На складе Wildberries в Новосемейкино под Самарой изменился режим работы. Там временно отменили ночные смены с 00.00 до 06.00, о чем оповестили сотрудников. Им также дали инструкции, как действовать в случае эвакуации, организовали трансферы.
Предпринятые меры безопасности могут быть связаны с недавними атаками беспилотников на склады маркетплейсов в разных регионах России. Но постепенно они возвращаются к обычному режиму работы.
Режим отмены работы с полуночи до 06.00 на складе называют пробным. По его результатам маркетплейс примет решение о дальнейших шагах, пишет «МК в Самаре».
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