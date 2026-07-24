Трое суток без света живут жители СНТ на Автозаводе из-за аварии

Жители СНТ № 5 ГАЗ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода третьи сутки остаются без электричества. Причиной длительного отключения электроснабжения стала авария на сетях. О проблеме нижегородцы активно рассказывают в социальных сетях.
На территории садового товарищества постоянно живут порядка 500 семей. Местные жители отмечают, что сбои в подаче электричества происходят практически еженедельно. При этом поступающие от ответственных служб уведомления регулярно содержат переносы сроков восстановления энергоснабжения. Нередко людям приходится самостоятельно выявлять неполадки — в частности, определять места обрыва линий электропередачи.
Жители крайне недовольны сложившейся ситуацией. Одна из пользовтаеей Сеим подчёркивает, что граждане устали от формальных ответов и ждут реального решения проблемы.
Еще одна нижегородка добавляет, что из‑за отсутствия электричества портятся продукты и страдает техника, кроме того, у людей нет возможности готовить пищу, качать воду из скважины и пользоваться канализацией.
В администрации Автозаводского района сообщили, что аварию планируют устранить до 21:00 24 июля.
Ранее режим повышенной готовности ввели в Канавине из-за аварийного дома.