Уральские врачи излечили молодого мужчину от бесплодия, воздействуя на мозг

Важно отметить, что жителям Свердловской области, сталкивающимся с проблемами зачатия, оказывается квалифицированная помощь с применением передовых методик и широкого спектра лекарственных препаратов в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». За первую половину 2026 года в Центр охраны здоровья матери и ребёнка по вопросам бесплодия обратилось более 2,7 тыс. человек, включая свыше 1 тыс. мужчин. Хотя зачастую первыми к врачам обращаются женщины, статистика показывает, что именно мужское бесплодие в половине случаев является причиной невозможности зачатия для семейных пар региона.