Уральские врачи излечили молодого мужчину от бесплодия, воздействуя на мозг

В Клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребёнка» нашли и помогли устранить нетривиальную причину бесплодия 32-летнего мужчины. Семейная пара тщетно пыталась зачать ребёнка на протяжении пяти лет, не имея очевидных проблем. Углублённое медицинское обследование выявило у мужчины критически низкий уровень сперматозоидов, причина которого крылась в работе гипофиза.
Урологи отмечают тревожную тенденцию: стресс всё чаще становится первопричиной мужского бесплодия. Постоянное напряжение, ненормированный рабочий день и эмоциональные потрясения оказывают разрушительное воздействие на работу гипофиза, который призван регулировать выработку гормонов, отвечающих за репродуктивную функцию. Это новое, более коварное влияние на мужское здоровье, превосходящее по негативным последствиям традиционные воспалительные процессы и инфекции, которые ранее доминировали в списке причин бесплодия среди жителей Свердловской области.
«Несмотря на то, что воспаления и инфекции, передающиеся половым путём, по-прежнему остаются лидирующими факторами, влияющими на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин, важно отметить работу венерологической службы. Главное — своевременное обращение к специалистам. Однако зачастую к нам приходят пациенты, не испытывающие явных проблем, но стать родителями им не удаётся. Именно в таких случаях начинается детальное обследование, которое иногда приносит неожиданные результаты», — рассказал врач-уролог Клинико-диагностического центра Александр Тарасюк.
В случае 32-летнего Михаила, комплексная диагностика выявила, что его мозг фактически прекратил стимуляцию производства сперматозоидов и основного мужского гормона — тестостерона. Гипофиз значительно снизил выработку фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, выполняющих эти функции. Хотя точную причину «ленивой» работы головного мозга установить не удалось, медики сумели подобрать эффективную медикаментозную терапию, решившую эту проблему.
После пройденного курса лечения Михаил и его супруга ожидают пополнение в семье — скоро у них родится дочь. Несмотря на то, что естественная фертильность мужчины не была восстановлена полностью, пара не исключает возможности зачатия ещё одного или даже двух детей при поддержке медицинских специалистов.
Важно отметить, что жителям Свердловской области, сталкивающимся с проблемами зачатия, оказывается квалифицированная помощь с применением передовых методик и широкого спектра лекарственных препаратов в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». За первую половину 2026 года в Центр охраны здоровья матери и ребёнка по вопросам бесплодия обратилось более 2,7 тыс. человек, включая свыше 1 тыс. мужчин. Хотя зачастую первыми к врачам обращаются женщины, статистика показывает, что именно мужское бесплодие в половине случаев является причиной невозможности зачатия для семейных пар региона.