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В Прикамье начали расследование гибели электромонтера на рабочем месте

Одновременно в отношении работодателя организовано контрольно-надзорное мероприятие.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда в Пермском крае выясняет обстоятельства смертельного несчастного случая, который произошел с сотрудником предприятия, обслуживающего линии электропередачи.

По предварительным данным, во время выполнения работ на электросетях работник получил смертельное поражение электрическим током.

В региональной инспекции труда сообщили, что для расследования происшествия будет создана специальная комиссия. Ее участники опросят свидетелей и представителей работодателя, а также проверят документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего. В том числе специалисты изучат, прошел ли работник необходимое обучение по охране труда и работам повышенной опасности, а также был ли обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Одновременно в отношении работодателя организовано внеплановое контрольно-надзорное мероприятие.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев, если в ходе проверки выявят нарушения требований трудового законодательства, виновных привлекут к административной ответственности. Кроме того, материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела.