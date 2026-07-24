В Прикамье начали расследование гибели электромонтера на рабочем месте

В региональной инспекции труда сообщили, что для расследования происшествия будет создана специальная комиссия. Ее участники опросят свидетелей и представителей работодателя, а также проверят документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего. В том числе специалисты изучат, прошел ли работник необходимое обучение по охране труда и работам повышенной опасности, а также был ли обеспечен средствами индивидуальной защиты.