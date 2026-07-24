В Прикамье начали расследование гибели электромонтера на рабочем месте

Государственная инспекция труда в Пермском крае выясняет обстоятельства смертельного несчастного случая, который произошел с сотрудником предприятия, обслуживающего линии электропередачи.
По предварительным данным, во время выполнения работ на электросетях работник получил смертельное поражение электрическим током.
В региональной инспекции труда сообщили, что для расследования происшествия будет создана специальная комиссия. Ее участники опросят свидетелей и представителей работодателя, а также проверят документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего. В том числе специалисты изучат, прошел ли работник необходимое обучение по охране труда и работам повышенной опасности, а также был ли обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Одновременно в отношении работодателя организовано внеплановое контрольно-надзорное мероприятие.
Как отметил исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев, если в ходе проверки выявят нарушения требований трудового законодательства, виновных привлекут к административной ответственности. Кроме того, материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела.