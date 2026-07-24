В Ростове на ипподроме состоялись первые скачки 2026 года

Сегодня, 24 июля, в Ростове впервые после скандала, связанного с ипподромом, прошли скачки. Как сообщила rostov.aif.ru представитель движения «Конники Дона» Надежда Зубкова, мероприятие прошло в закрытом формате: без зрителей и призового фонда.
«Скачки провели, чтобы испытать готовность лошадей. В первой скачке участвовали самые молодые лошади — двухлетние. Вторая была для жеребцов трёх лет и старше, а третья — для кобыл. Мы сделали полную имитацию скаковых испытаний, только без торжественной части», — рассказала нашей редакции Надежда Зубкова.
Она добавила, что на ипподроме пока продолжают работу семь тренировочных отделений — именно они не свернули деятельность после новости о закрытии. В перспективе здесь возможно возобновление работы школы олимпийского резерва.
Добавим, что информации об официальном начале скакового сезона пока нет. Напомним, он должен был стартовать в конце мая, однако его перенесли. Причиной послужила необходимость оформить документы о смене собственника комплекса.