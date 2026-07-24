Мастер-класс о новых возможностях регионального ТВ прошел в рамках Медиафорума в Хабаровске

Еще несколько лет назад главным показателем успеха телеканала считались эфирные рейтинги. Теперь этого недостаточно: зритель сам выбирает, где, когда и в каком формате потреблять контент. Как в этих условиях меняется региональное телевидение и какие инструменты помогают удерживать аудиторию, обсудили участники мастер-класса «Региональное ТВ 2026: рейтинг, динамика, новые возможности» (12+), который прошел в рамках Дальневосточного Медиафорума (12+) в Хабаровске. Модераторами встречи выступили заместитель генерального директора ООО «Мастер решений» Игорь Никифоров и генеральный директор ООО «Губерния Онлайн» Андрей Норин.
Одной из ключевых тем дискуссии стала трансформация регионального телевидения в условиях меняющегося медиапространства. Председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты РФ Игорь Потоцкий отметил, что телевидение сохраняет свою значимость, однако региональным вещателям приходится адаптироваться к развитию цифровых платформ, растущей конкуренции за внимание аудитории и новым привычкам зрителей.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
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— Последние пять-десять лет медиарынок меняется очень быстро, и это хорошо видно по региональному телевидению. При этом разговоры о том, что телевидение умирает, не соответствуют действительности. Напротив, отрасль развивается, а данные последних лет это подтверждают. Сегодня рейтинг — это уже не просто цифра, а показатель того, как меняется аудитория и ее привычки. В ближайшее время мы представим большой аналитический проект, посвященный региональному телевидению России. Нам пришлось собрать огромный массив статистики, потому что до сих пор никто не может с уверенностью сказать, сколько региональных телеканалов работает в стране. Это исследование поможет отрасли лучше понимать свое положение и перспективы развития, — отметил эксперт.
О том, каким становится современное телевидение, рассказала генеральный директор ООО «Мастер решений», член правления Национальной ассоциации телевещателей Анна Кременецкая. По ее словам, телеканал сегодня — это не только эфирное вещание, но и полноценная медиаэкосистема, где эфир становится одной из точек взаимодействия со зрителем. Отдельное внимание эксперт уделила использованию искусственного интеллекта.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
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— Телевидение — это полноценный медиабренд, который должен присутствовать на всех площадках, где находится его аудитория. Контент больше не существует в одном формате: телевизионный сюжет становится публикацией на сайте, коротким роликом для социальных сетей или сообщением в мессенджере. При этом главное преимущество телевидения — высокий уровень доверия зрителей. Именно это позволяет ему успешно развиваться и за пределами традиционного эфира. Вместе с тем, искусственный интеллект стал полноценным рабочим инструментом редакций. Он помогает создавать субтитры, расшифровывать интервью, анализировать данные, ускорять монтаж и персонализировать контент для разных аудиторий. Это позволяет экономить время и ресурсы. Но вместе с преимуществами появляются и новые вызовы. Некоторые профессии действительно будут меняться, поэтому специалистам важно постоянно осваивать новые компетенции и адаптироваться к изменениям, — отметила Анна Кременецкая.
Практическим опытом построения медиаэкосистемы поделилась генеральный директор ИА «Верхняя Волга» (Ярославль, (+16)) Мария Николаева. По ее словам, современный медиахолдинг строится не вокруг одной площадки, а на взаимодействии всех его ресурсов.
— Медиахолдинг — это не набор отдельных СМИ, а единая экосистема. Телевидение, интернет-издания, журнал, социальные сети, партнеры и общественные организации работают как одна команда, чтобы максимально полно отвечать на запросы жителей региона. Когда все площадки дополняют друг друга, появляются возможности для новых проектов, а конкуренция внутри холдинга уступает место сотрудничеству. Именно такой подход помогает выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией и оставаться востребованными, — отметила Мария Николаева.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia.
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Практическим опытом работы в новых медиареалиях также поделился руководитель телеканала АСТВ (Южно-Сахалинск, (+16)) Алексей Максименко. Он рассказал о развитии регионального телевидения в условиях растущей конкуренции цифровых платформ и представил подходы, которые помогают сохранять интерес аудитории.
Главным лейтмотивом мастер-класса стала необходимость трансформации регионального телевидения вслед за изменением медиапотребления. Сегодня зритель сам определяет удобный формат получения информации, поэтому телеканалам приходится работать сразу на нескольких площадках, адаптировать контент под разные каналы распространения и постоянно искать новые способы взаимодействия с аудиторией. Именно такая модель, по мнению экспертов, определит дальнейшее развитие отрасли.
Напомним, организаторами Дальневосточного Медиафорума выступают Правительство Хабаровского края и министерство внутренней и информационной политики региона при поддержке Хабаровского и Приморского отделений Союза журналистов России.