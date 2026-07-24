Мастер-класс о новых возможностях регионального ТВ прошел в рамках Медиафорума в Хабаровске

— Последние пять-десять лет медиарынок меняется очень быстро, и это хорошо видно по региональному телевидению. При этом разговоры о том, что телевидение умирает, не соответствуют действительности. Напротив, отрасль развивается, а данные последних лет это подтверждают. Сегодня рейтинг — это уже не просто цифра, а показатель того, как меняется аудитория и ее привычки. В ближайшее время мы представим большой аналитический проект, посвященный региональному телевидению России. Нам пришлось собрать огромный массив статистики, потому что до сих пор никто не может с уверенностью сказать, сколько региональных телеканалов работает в стране. Это исследование поможет отрасли лучше понимать свое положение и перспективы развития, — отметил эксперт.