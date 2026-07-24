Облегчить работу воронежским учителям за счет ИИ призвал депутат Госдумы

Ни для кого не секрет, что родители и сами педагоги часто жалуются в соцсетях: «Хватит заставлять учителей возиться с отчетами». По статистике, до трети рабочего времени (иногда это больше 15 часов в неделю) учителя тратят не на детей, а на заполнение журналов, планов и справок. По сути, это время украдено у проверки тетрадей, дополнительных занятий и простого человеческого общения со школьниками.