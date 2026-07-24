В Воронеже стало на две управляющие компании больше

В Воронеже появились две новые управляющие компании. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции региона в четверг, 23 июля.
Документы «УК Презентабельность» и ООО «УК Южный» прошли проверку на соответствие нормативным требованиям.
В итоге организациям выдали лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
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